В праздничные дни из Москвы в Тулу пустят дополнительные экспрессы

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании.

В предпраздничные и праздничные дни с 7 по 12 марта изменится расписание пригородных электропоездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Международного женского дня.

Во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:

7 марта — расписанием пятницы,

с 8 по 10 марта — расписанием субботы,

11 марта — расписанием воскресенья,

12 марта — расписанием понедельника.

На Курском, Горьковском и Казанском направлениях МЖД появятся дополнительные межобластные экспрессы. В четверг, 8 марта, с Казанского вокзала в 9:10 отправится экспресс до станции Рязань-2, а с Курского вокзала — в 9:21 во Владимир.

В воскресенье, 11 марта, два межобластных экспресса выполнят рейсы в Москву из Тулы (в 14:07) и из Рязани (в 14:08).

Накануне Международного женского дня, 7 марта, с Курского вокзала отправятся экспрессы во Владимир (в 15:30 и 20:27) и в Тулу (в 16:39), а с Казанского вокзала — в Рязань (в 17:23 и в 18:40).

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».