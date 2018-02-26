В Туле проходит первенство по хоккею среди суворовских и кадетских училищ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Более 160 спортсменов съехались на соревнования из разных уголков России.

26 февраля на ледовой арене ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище» состоялось торжественное открытие первенства Вооруженных Сил РФ по хоккею с шайбой среди общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ. Турнир посвящен Дню защитника Отечества и 100-летию Красной Армии.



Более 160 спортсменов съехались на первенство из разных уголков России. На льду встретятся команды Тюменского президентского кадетского училища (ПКУ), Ставропольского ПКУ, Пермского суворовского военного училища (СВУ), Оренбургского ПКУ, Краснодарского ПКУ, Севастопольского ПКУ, Владивостокского НВМУ, Московского СВУ и Тульского СВУ.





Приветственный адрес от губернатора Алексея Дюмина участникам соревнований зачитала министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. В нем, в частности, говорится:

– Хоккей развивает именно те качества, которые необходимы на военной службе: мужество, твердость характера, силу воли, самоотверженность, веру в себя и своих товарищей. Уверен, что участники первенства достойно представят свои училища на льду. Желаю вам честной спортивной борьбы, ярких голов и зрелищной вратарской игры!

Соревнования продлятся до 28 февраля.