Тульские школы искусств получат новые музыкальные инструменты

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Министр отметил, что инструменты изготовлены на одном из старейших предприятий России – заводе «Тульская гармонь», и будут поставлены в рамках специальной программы Минпромторга России.

Денис Мантуров подчеркнул, что программа даст импульс возрождению в России индустрии музыкальных инструментов – федеральное финансирование обеспечит поставки около 3 тысяч пианино. Аналогичная работа ведётся и в отношении духовых инструментов. Алексей Дюмин поблагодарил министра за внимание к региону и поддержку по всем направлениям.

В мае прошлого года Владимир Путин поручил Правительству представить предложения по мерам поддержки производства музыкальных инструментов – за три года планируется выйти на более чем 50-процентную локализацию производства пианино. Уже отгружено 330 пианино в 7 российских регионов.

Денис Мантуров также посетил фабрику «Тульская гармонь», побывал в цехе сборки готовых изделий, ознакомился с производственным циклом и осмотрел готовую продукцию – профессиональные, детские и сувенирные гармони и баяны.