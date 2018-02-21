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Тульские школы искусств получат новые музыкальные инструменты
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские школы искусств получат новые музыкальные инструменты

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров передал губернатору Алексею Дюмину сертификат на получение 68 пианино «Мелодия».

Министр отметил, что инструменты изготовлены на одном из старейших предприятий России – заводе «Тульская гармонь», и будут поставлены в рамках специальной программы Минпромторга России.

Денис Мантуров подчеркнул, что программа даст импульс возрождению в России индустрии музыкальных инструментов – федеральное финансирование обеспечит поставки около 3 тысяч пианино. Аналогичная работа ведётся и в отношении духовых инструментов. Алексей Дюмин поблагодарил министра за внимание к региону и поддержку по всем направлениям.

В мае прошлого года Владимир Путин поручил Правительству представить предложения по мерам поддержки производства музыкальных инструментов – за три года планируется выйти на более чем 50-процентную локализацию производства пианино. Уже отгружено 330 пианино в 7 российских регионов.

Денис Мантуров также посетил фабрику «Тульская гармонь», побывал в цехе сборки готовых изделий, ознакомился с производственным циклом и осмотрел готовую продукцию – профессиональные, детские и сувенирные гармони и баяны.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:27 +3
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