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Во время «пешеходного» рейда тульские госавтоинспекторы выявили 209 нарушений

Во время «пешеходного» рейда тульские госавтоинспекторы выявили 209 нарушений

Больше половины нарушителей – пешие участники дорожного движения.

С 14 по 20 февраля на территории областного центра прошло очередное профилактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу!». Об этом сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В ходе рейда полицейскими было выявлено и пресечено 209 нарушений ПДД.144 из них были совершены пешими участниками дорожного движения – их привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП.

Ещё 65 нарушений допустили водители, не пропустившие пешеходов. В отношении них административные протоколы были составлены по ст. 12.18 КоАП РФ. Профилактические рейды будут проводиться в Туле на постоянной основе.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:51 +4
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