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В России пройдёт стодневная онлайн-тренировка по воркауту

В России пройдёт стодневная онлайн-тренировка по воркауту

Принять участие в ней могут все желающие из разных регионов страны.

С начала марта в России стартует образовательно-тренировочная программа «WorkOut: фитнес городских улиц». В ней планируют принять участие более 10 тысяч человек из 85 регионов.

Стодневный воркаут – это бесплатная онлайновая образовательная программа для всех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. За несколько лет в программе приняли участие более 55 тысяч человек из 683 городов в 41 стране мира.

Основу программы составят ежедневные посты, которые содержат в себе необходимую информацию для новичков и отвечают на самые частые вопросы, которые могут у них возникнуть.

Участники будут выполнять небольшие тренировочные комплексы, состоящие из простых упражнений: подтягиваний, отжиманий, приседаний. Заниматься может любой желающий, вне зависимости от пола, возраста или уровня физподготовки. Подробная информация – здесь.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:12 +4
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