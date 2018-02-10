Фото из архива Myslo.
Главный гаишник Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo
14 февраля в редакции Myslo проведет прямую линию Михаил Есаков.
Где в Туле не хватает светофоров? Какие дороги в городе станут односторонними? Где появятся новые камеры? Какие рейды ждут тульских водителей?
На эти и другие вопросы ответит Михаил Владимирович Есаков, глава областного УГИБДД, полковник полиции. Звоните 14 февраля с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90 или оставляйте вопросы в комментариях.
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