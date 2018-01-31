Иван Новосельцев подписал контракт с «Арсеналом»

Фото Алексея Пирязева.

Футболист будет выступать в клубе на правах аренды.

ПФК «Арсенал» подписал арендное соглашение с защитником сборной России Иваном Новосельцевым.

26-летний центральный защитник — воспитанник спортшколы ФК «Химки». Выступал за «Истру», московское «Торпедо», «Ростов». В 2016 году перешел в «Зенит». Дебют в составе сине-бело-голубых состоялся 11 сентября 2016 года в матче «Арсенал» — «Зенит».

Вице-чемпион России в составе «Ростова» (2015/16) и бронзовый призер в составе «Зенита» (2016/17).

В сборной России сыграл пять матчей. В «Арсенале» Иван Новосельцев будет играть под №52.

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