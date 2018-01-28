Волейболистки «Тулицы» уверенно обыграли команду «ЮЗГУ-Атом»

Фото Даниила Прокофьева.

Волейбольная «Тулица» во второй игре 12 тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «А» уверенно обыграла соперниц из Курска. Волейболистки из «ЮЗГУ-Атом» были повержены со счетом 3:0 (25:20; 25:15; 25:16).

Отметим, что первый матч «Тулица» проиграла — 1:3.

Для болельщиков клуб организовал конкурс кричалок. Участники получили памятные призы от команды.

Послематчевый комментарий главного тренера ВК «Тулица» Екатерины Леоновой:

- Сегодня спортсменки собрались и выполнили основную игровую установку. Я благодарна им за то, что в трудную минуту они не сдались, поддержали друг друга, грамотно настроились. В «Тулицу» вернулась прежняя уверенность, которая помогла переломить соперника. В результате «ЮЗГУ-Атом» допустил большое количество ошибок. Сегодня кроме победы у нас не было другого выхода. Девчонки — молодцы! — приводит слова Леоновой пресс-служба клуба.