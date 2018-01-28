новости
новости
Регистрация
Волейболистки «Тулицы» уверенно обыграли команду «ЮЗГУ-Атом»
Фото Даниила Прокофьева.

Волейболистки «Тулицы» уверенно обыграли команду «ЮЗГУ-Атом»

Смотрите большой фоторепортаж Myslo!

Волейбольная «Тулица» во второй игре 12 тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «А» уверенно обыграла соперниц из Курска. Волейболистки из «ЮЗГУ-Атом» были повержены со счетом 3:0 (25:20; 25:15; 25:16).

Отметим, что первый матч «Тулица» проиграла — 1:3.

Для болельщиков клуб организовал конкурс кричалок. Участники получили памятные призы от команды.

Послематчевый комментарий главного тренера ВК «Тулица» Екатерины Леоновой:

- Сегодня спортсменки собрались и выполнили основную игровую установку. Я благодарна им за то, что в трудную минуту они не сдались, поддержали друг друга, грамотно настроились. В «Тулицу» вернулась прежняя уверенность, которая помогла переломить соперника. В результате «ЮЗГУ-Атом» допустил большое количество ошибок. Сегодня кроме победы у нас не было другого выхода. Девчонки — молодцы! — приводит слова Леоновой пресс-служба клуба.

Галерея
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 1
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 2
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 3
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 4
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 5
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 6
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 7
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 8
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 9
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 10
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 11
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 12
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 13
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 14
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 15
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 16
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 17
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 18
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 19
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 20
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 21
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 22
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 23
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 24
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 25
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 26
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 27
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 28
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 29
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 30
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 31
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 32
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 33
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 34
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 35
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 36
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 37
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 38
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 39
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 40
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 41
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 42
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 43
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 44
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 45
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 46
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 47
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 48
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 49
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 50
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 51
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 52
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 53
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 54
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 55
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 56
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 57
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 58
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 59
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 60
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 61
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 62
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 63
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 64
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 65
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 66
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 67
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 68
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 69
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 70
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 71
"Тулица" - "ЮЗГУ-Атом", Фото: 72
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:04 +3
Другие статьи по темам
Люди
Екатерина Леонова
Место
Тула
Прочее
Тулицаволейболпобеда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где 29 января в Туле не будет электричества
Где 29 января в Туле не будет электричества
На проспекте Ленина в Туле Hyundai не поделил дорогу с Mercedes
На проспекте Ленина в Туле Hyundai не поделил дорогу с Mercedes
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.