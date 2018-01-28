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«Тулица» проиграла «ЮЗГУ-Атом» со счетом 1:3
Фото волейбольного клуба «Тулица».

«Тулица» проиграла «ЮЗГУ-Атом» со счетом 1:3

Тульские волейболистки сейчас занимают четвертую строчку турнирной таблицы.

27 января в Туле в манеже Центрального стадиона прошла первая игра двенадцатого тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А».

«Тулица» принимала курскую команду «ЮЗГУ-Атом». Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу команды из Курска.

Счет по партиям: 26:24; 24:26; 17:25; 18:25.

Сейчас тульская команда занимает 4 строчку турнирной таблицы.

Второй матч двенадцатого тура высшей лиги «А» состоится уже сегодня, 28 января, в 17.00.

Видеотрансляция игры будет доступна в официальной группе волейбольного клуба «Тулица» Вконтакте.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 12:15 +2
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