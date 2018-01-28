Фото волейбольного клуба «Тулица».
«Тулица» проиграла «ЮЗГУ-Атом» со счетом 1:3
Тульские волейболистки сейчас занимают четвертую строчку турнирной таблицы.
27 января в Туле в манеже Центрального стадиона прошла первая игра двенадцатого тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А».
«Тулица» принимала курскую команду «ЮЗГУ-Атом». Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу команды из Курска.
Счет по партиям: 26:24; 24:26; 17:25; 18:25.
Сейчас тульская команда занимает 4 строчку турнирной таблицы.
Второй матч двенадцатого тура высшей лиги «А» состоится уже сегодня, 28 января, в 17.00.
Видеотрансляция игры будет доступна в официальной группе волейбольного клуба «Тулица» Вконтакте.
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