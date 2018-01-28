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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с азербайджанской «Габалой»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с азербайджанской «Габалой»

Контрольный матч завершился со счетом 3:3.

27 января футболисты тульского «Арсенала» провели заключительный матч на первом сборе в Белеке. Соперником оружейников стал азербайджанский клуб «Габала».

Полузащитник «Арсенала» Кантемир Берхамов оформил хет-трик (4, 28 и 45 минуты).

У азербайджанской команды отличились Филип Озобич (16), Стивен Жозеф-Монроз (32) и Виталий Вернидуб (84).

Кстати, на 66-й минуте "Арсенал" остался в меньшинстве. За второе предупреждение с поля удалили Сунзу.

 

В результате контрольный матч завершился ничьей — 3:3.

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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 13:14 +3
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