Тульский «Арсенал» сыграл вничью с азербайджанской «Габалой»

Фото пресс-службы "Арсенала".

27 января футболисты тульского «Арсенала» провели заключительный матч на первом сборе в Белеке. Соперником оружейников стал азербайджанский клуб «Габала».

Полузащитник «Арсенала» Кантемир Берхамов оформил хет-трик (4, 28 и 45 минуты).

У азербайджанской команды отличились Филип Озобич (16), Стивен Жозеф-Монроз (32) и Виталий Вернидуб (84).

Кстати, на 66-й минуте "Арсенал" остался в меньшинстве. За второе предупреждение с поля удалили Сунзу.

В результате контрольный матч завершился ничьей — 3:3.