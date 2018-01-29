На трассе под Тулой «пятерку» разорвало на части после столкновения с фурой

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Страшная авария произошла вчера, 28 января, в 21.35 на 223-м км трассы М-2 «Крым» (Щёкинский район). По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21053 развернуло поперек дороги, в это время в машину врезались МАН и ВАЗ-2115.

От удара «пятерку» разорвало на несколько частей. 32-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.