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На трассе под Тулой «пятерку» разорвало на части после столкновения с фурой
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе под Тулой «пятерку» разорвало на части после столкновения с фурой

В аварии погиб водитель легковушки.

Страшная авария произошла вчера, 28 января, в 21.35 на 223-м км трассы М-2 «Крым» (Щёкинский район). По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21053 развернуло поперек дороги, в это время в машину врезались МАН и ВАЗ-2115.

От удара «пятерку» разорвало на несколько частей. 32-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:10 0
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