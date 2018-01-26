Новомосковский водоканал поставлял мутную воду горожанам

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В Роспотребнадзор обратились жители Новомосковска. Они пожаловались на качество воды, поступающей в дома.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проверили поставщика ресурса — Новомосковский городской водоканал. Эксперты взяли пробы питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть в насосной станции одного из водозаборов и разводящей сети одного из домов.

В результате проведенных исследований выяснилось, что во взятых образцах превышены гигиенические нормативы по органолептическим показателям — запаху, привкусу, мутности, цветности, а также повышенное содержание железа.

По результатам проверки в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении и передано на рассмотрение в суд. Решением суда Новомосковский городской водоканал заплатит штраф — 20 000 рублей.