Ранним утром в Арсеньево сгорел BMW

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

К счастью, никто не пострадал.

25 января в 5.11 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля BMW, расположенного в Арсеньево на ул. Хорева.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 5.13. Через три минуты огонь удалось потушить.

В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля, в салоне частично обгорели сиденья, сгорели передние колеса.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.