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Ранним утром в Арсеньево сгорел BMW
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ранним утром в Арсеньево сгорел BMW

К счастью, никто не пострадал.

25 января в 5.11 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля BMW, расположенного в Арсеньево на ул. Хорева.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 5.13. Через три минуты огонь удалось потушить.

В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля, в салоне частично обгорели сиденья, сгорели передние колеса.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:35 0
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