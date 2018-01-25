Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Ранним утром в Арсеньево сгорел BMW
К счастью, никто не пострадал.
25 января в 5.11 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля BMW, расположенного в Арсеньево на ул. Хорева.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 5.13. Через три минуты огонь удалось потушить.
В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля, в салоне частично обгорели сиденья, сгорели передние колеса.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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