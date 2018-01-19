В Рязанской области грузовик с тульскими номерами загорелся после ДТП

Фото: ryazpressa.ru.

18 января на 302 километре автодороги Р22 «Москва-Астрахань» около 18.00 автомобиль «Шевроле Круз» с владимирскими номерами, выезжая со стороны Ряжска, на перекрестке столкнулся с «Газелью».

Грузовик с тульскими номерами ехал со стороны Тамбова с грузом кондитерских изделий.

В результате аварии «Газель» загорелась. На место происшествия приехали пожарные, однако спасти транспортное средство не удалось. Об этом сообщает рязанский портал.

47-летний водитель грузовика получил ожоги рук. Также пострадали водитель и пассажирка «Шевроле».

По предварительным данным, водитель иномарки не заметил знак «Уступи дорогу» и выехал на трассу. Обстоятельства происшествия выясняются.