новости
новости
Регистрация
В Рязанской области грузовик с тульскими номерами загорелся после ДТП
Фото: ryazpressa.ru.

В Рязанской области грузовик с тульскими номерами загорелся после ДТП

47-летний водитель получил ожоги рук.

18 января на 302 километре автодороги Р22 «Москва-Астрахань» около 18.00 автомобиль «Шевроле Круз» с владимирскими номерами, выезжая со стороны Ряжска, на перекрестке столкнулся с «Газелью».

Грузовик с тульскими номерами ехал со стороны Тамбова с грузом кондитерских изделий.

В результате аварии «Газель» загорелась. На место происшествия приехали пожарные, однако спасти транспортное средство не удалось. Об этом сообщает рязанский портал.

47-летний водитель грузовика получил ожоги рук. Также пострадали водитель и пассажирка «Шевроле».

По предварительным данным, водитель иномарки не заметил знак «Уступи дорогу» и выехал на трассу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:36 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская областьРязанская область
Прочее
пострадалзагорелся автомобиль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские боксеры стали победителями юниорского первенства ЦФО
Тульские боксеры стали победителями юниорского первенства ЦФО
Футболисты «Арсенала» «примерили» на себя популярные смайлики
Футболисты «Арсенала» «примерили» на себя популярные смайлики
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.