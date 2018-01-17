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Щекинская прокуратура потребовала убрать с трассы М-2 «Крым» мусорную свалку

Щекинская прокуратура потребовала убрать с трассы М-2 «Крым» мусорную свалку

Прокуратура Щекино проверила соблюдение требований законодательства об отходах производства и потребления на территории села Карамышево МО Лазаревское.

В ходе проверки выяснилось, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории села Карамышево осуществляется с нарушением — это стало причиной образования несанкционированных свалок.
 
В частности, в Щекинском районе вдоль федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» находится стихийная свалка, площадью примерно 6 на 3 метра.
 
В связи с этим прокуратурой города Щекино главе администрации МО Лазаревское 10 января внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления, сообщает пресс-служба ведомства.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:20 +1
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Щекинский районЛазаревское
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федеральная трасса

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