Щекинская прокуратура потребовала убрать с трассы М-2 «Крым» мусорную свалку
Прокуратура Щекино проверила соблюдение требований законодательства об отходах производства и потребления на территории села Карамышево МО Лазаревское.
В ходе проверки выяснилось, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории села Карамышево осуществляется с нарушением — это стало причиной образования несанкционированных свалок.
В частности, в Щекинском районе вдоль федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» находится стихийная свалка, площадью примерно 6 на 3 метра.
В связи с этим прокуратурой города Щекино главе а
дминистрации МО Лазаревское 10 января внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления, сообщает пресс-служба ведомства.
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