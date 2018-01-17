Щекинская прокуратура потребовала убрать с трассы М-2 «Крым» мусорную свалку

Прокуратура Щекино проверила соблюдение требований законодательства об отходах производства и потребления на территории села Карамышево МО Лазаревское.

В ходе проверки выяснилось, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории села Карамышево осуществляется с нарушением — это стало причиной образования несанкционированных свалок.

В частности, в Щекинском районе вдоль федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» находится стихийная свалка, площадью примерно 6 на 3 метра.