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В Туле определили лучших юных легкоатлетов
Фото из архива Myslo.

В Туле определили лучших юных легкоатлетов

В соревнованиях приняли участие около 200 ребят со всей области.

В манеже центрального стадиона «Арсенал» прошло первенство области по легкой атлетике среди мальчиков и девочек 2007-2008 годов рождения. Эта самая младшая возрастная категория.

Настоящим героем первенства стал недавний победитель всероссийских соревнований «Шиповка юных» – туляк Виталий Виноградов. Сначала он уверенно выиграл бег на 60 и 200 метров, а затем помог своим товарищам победить в эстафете 4х100м, создав значительный отрыв уже после первого этапа. При этом Виталий показал очень высокий результат для своего возраста в беге на 60 м – 8 секунд ровно.

Также высокий результат в беге на 60 м показал щёкинец Евгений Глебов – 8,19 с. Он завоевал серебро. В 600 м Евгений выиграл золотую медаль. В беге на 400 м лучшим стал Даниил Стародубцев.

У девочек золотые медали выиграли Варвара Чернова (60 м), Ксения Егорова (200 м), Ангелина Симакова (400 м), Маргарита Ряховская (600 м).

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 юных легкоатлетов региона. Старты стали одним из этапов формирования сборной команды для участия в финальных Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных», которые пройдут в Казани в дни весенних школьных каникул. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:11 +3
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