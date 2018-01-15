Жительнице Новомосковска за несуществующий долг угрожают расправой над детьми

В областную прокуратуру обратилась жительница Новомосковска. Женщина заявила, что ей приходят смс-сообщения с угрозами от неизвестных лиц. Якобы она должна погасить долг, иначе кредитор расправится с ее несовершеннолетними детьми. Однако у женщины не было и нет никакой задолженности.

По поручению прокурора области Александра Козлова прокуратура провела проверку. Установлено, что заявительница обращалась в полицию Новомосковска, однако 28 декабря ей отказали в возбуждении уголовного дела. Прокуратура Новомосковска отменила незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материал возвратила для дополнительной проверки. 12 января заместитель начальника отдела дознания ОМВД России по Новомосковску возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством).

В настоящее время проводится расследование. Ход расследования по делу прокуратура области взяла на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.