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Летняя трансферная кампания «Арсенала» признана одной из лучших в Премьер-лиге

Летняя трансферная кампания «Арсенала» признана одной из лучших в Премьер-лиге

Сергей Ткачев и Лука Джорджевич неплохо проявили себя в тульской команде.

Российское издание «Спорт День за Днем» составило десятку лучших летних трансферов в Премьер-лиге. В это число вошли два игрока тульского «Арсенала» — Сергей Ткачёв и Лука Джорджевич.

28-летний Ткачёв перешел в стан оружейников из ЦСКА на правах аренды. В 18 матчах Сергей забил четыре гола и стал автором двух голевых передач. Скорость и удар — лучшие качества «русского Халка» (именно так прозвали Ткачева в период его игры в Севастополе).

23-летнего Джорджевича арендовали у «Зенита». Лука забил семь голов в 18 матчах и делит шестое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. «Козыри» футболиста — высокая скорость, умение решить исход эпизода за счет индивидуальных действий.

Также в топ-10 лучших трансферов попали игроки «Анжи», «Тосно», «Динамо», «Ростова», «Урала», «Ахмата» и «Зенита».

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:13 +3
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