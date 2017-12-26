Летняя трансферная кампания «Арсенала» признана одной из лучших в Премьер-лиге

Сергей Ткачев и Лука Джорджевич неплохо проявили себя в тульской команде.

Российское издание «Спорт День за Днем» составило десятку лучших летних трансферов в Премьер-лиге. В это число вошли два игрока тульского «Арсенала» — Сергей Ткачёв и Лука Джорджевич.

28-летний Ткачёв перешел в стан оружейников из ЦСКА на правах аренды. В 18 матчах Сергей забил четыре гола и стал автором двух голевых передач. Скорость и удар — лучшие качества «русского Халка» (именно так прозвали Ткачева в период его игры в Севастополе).

23-летнего Джорджевича арендовали у «Зенита». Лука забил семь голов в 18 матчах и делит шестое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. «Козыри» футболиста — высокая скорость, умение решить исход эпизода за счет индивидуальных действий.

Также в топ-10 лучших трансферов попали игроки «Анжи», «Тосно», «Динамо», «Ростова», «Урала», «Ахмата» и «Зенита».