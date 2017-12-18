Фото пресс-службы комитета по спортуТульской области
Тульские дзюдоисты завоевали золотые медали на межрегиональном турнире
Он проходил в областной столице среди юношей и девушек 2004−2006 годов рождения.
16 и 17 декабря в Туле прошел XXXIV традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя Советского Союза
Тульские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали:
- Асадбек Ахматов (СШ «Юность») в весовой категории до 42 кг;
- Кирилл Вархалов (СШ «Юность») в весовой категории до 46 кг;
- Данила Шмаков (СШ «Металлург») в весовой категории до 73 кг;
- Никита Яшин (СШ «Металлург») в весовой категории 73+ кг.
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