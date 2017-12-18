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Тульские дзюдоисты завоевали золотые медали на межрегиональном турнире
Фото пресс-службы комитета по спортуТульской области

Тульские дзюдоисты завоевали золотые медали на межрегиональном турнире

Он проходил в областной столице среди юношей и девушек 2004−2006 годов рождения.

16 и 17 декабря в Туле прошел XXXIV традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя Советского Союза Л. П. Тихмянова. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2004-2006 годов рождения. В областную столицу съехались 140 спортсменов из 11 регионов страны.

Тульские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали:

  • Асадбек Ахматов (СШ «Юность») в весовой категории до 42 кг;
  • Кирилл Вархалов (СШ «Юность») в весовой категории до 46 кг;
  • Данила Шмаков (СШ «Металлург») в весовой категории до 73 кг;
  • Никита Яшин (СШ «Металлург») в весовой категории 73+ кг.
Автор: Юлия Гришина, вчера, в 14:46 +5
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