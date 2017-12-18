Тульские дзюдоисты завоевали золотые медали на межрегиональном турнире

Фото пресс-службы комитета по спортуТульской области

Он проходил в областной столице среди юношей и девушек 2004−2006 годов рождения.

16 и 17 декабря в Туле прошел XXXIV традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя Советского Союза Л. П. Тихмянова . В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2004-2006 годов рождения. В областную столицу съехались 140 спортсменов из 11 регионов страны.

Тульские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали: