Тульские каратисты привезли 17 медалей из Белгородской области

Тульская федерация каратэ WKC приняла участие в открытом турнире Белгородской области по олимпийскому каратэ. Наш регион представили 36 спортсменов.

На счету тульских каратистов 17 медалей: пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых.

- Тот факт, что наша команда заняла первое место в общекомандном зачете, не стало для нас полной неожиданностью. Ведь мы только вернулись с Кубка мира с высоким результатом, поэтому ребята сейчас в отличной форме и готовы к любым испытаниям, - сказал руководитель Федерации Вугар Ахмедов.

Чемпионами в своих категориях стали Кобзев Дмитрий и Козлов Григорий (тренер Ким Галина), Савонов Роман и Демичев Александр (тренер Ахмедов Вугар) и Мазуркин Эдуард (тренер Миронов Максим).

Соревновательный сезон для наших спортсменов завершится 16 декабря в Видном на Кубке Московской области по олимпийскому каратэ.

- Подготовка к этим соревнованиям идёт полным ходом, надеемся на такой же высокий результат, - отметила старший тренер команды Галина Ким.