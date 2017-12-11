новости
новости
Регистрация
Тулячка стала чемпионкой ЦФО по восточному боевому единоборству

Тулячка стала чемпионкой ЦФО по восточному боевому единоборству

Мария Воронина в тяжелом весе завоевала сразу два золота: по юниоркам и по женщинам.

10 декабря в Смоленске прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина «кобудо»). В соревнованиях приняли участие около 400 человек.

Сборная команда Тульской области завоевала 11 медалей: четыре золотые, одну серебряную и шесть бронзовых.

Мария Воронина стала чемпионкой ЦФО России в тяжелом весе, завоевав сразу два золота по юниоркам и по женщинам. Победителями первенства стали Денис Махин (юноши 16-17 лет, до 60 кг) и Анастасия Борисова (девушки 16-17 лет, свыше 55 кг).

Серебро тульской команде принес Никита Коробов, став вторым в категории юноши 16-17 лет, свыше 70 кг.

Среди взрослых спортсменов с бронзой приехали Максим Авдошин и Наири Акобян, а в первенстве третьи места заняли Никита Старчак, Антон Коробов, Валиаддин Зейналов и Роман Акишин.

Спортсмены тренируются в Центре каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева (главный тренер сборной Тульской области), Василия Стрекалова и Элмана Сафарова.

17 декабря в Туле пройдут чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборству (спортивные дисциплины «сётокан», «кобудо»), где спортсмены поборются за места в сборной команде региона на 2018 год.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:58 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
каратэсоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на экскурсию по новостройкам
Туляков приглашают на экскурсию по новостройкам
13 декабря в Тульской области сработают системы экстренного оповещения
13 декабря в Тульской области сработают системы экстренного оповещения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.