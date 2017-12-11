Тулячка стала чемпионкой ЦФО по восточному боевому единоборству

Мария Воронина в тяжелом весе завоевала сразу два золота: по юниоркам и по женщинам.

10 декабря в Смоленске прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина «кобудо»). В соревнованиях приняли участие около 400 человек.

Сборная команда Тульской области завоевала 11 медалей: четыре золотые, одну серебряную и шесть бронзовых.

Мария Воронина стала чемпионкой ЦФО России в тяжелом весе, завоевав сразу два золота по юниоркам и по женщинам. Победителями первенства стали Денис Махин (юноши 16-17 лет, до 60 кг) и Анастасия Борисова (девушки 16-17 лет, свыше 55 кг).

Серебро тульской команде принес Никита Коробов, став вторым в категории юноши 16-17 лет, свыше 70 кг.

Среди взрослых спортсменов с бронзой приехали Максим Авдошин и Наири Акобян, а в первенстве третьи места заняли Никита Старчак, Антон Коробов, Валиаддин Зейналов и Роман Акишин.

Спортсмены тренируются в Центре каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева (главный тренер сборной Тульской области), Василия Стрекалова и Элмана Сафарова.

17 декабря в Туле пройдут чемпионат и первенство области по восточному боевому единоборству (спортивные дисциплины «сётокан», «кобудо»), где спортсмены поборются за места в сборной команде региона на 2018 год.