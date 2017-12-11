13 декабря в Тульской области сработают системы экстренного оповещения

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13 декабря Главное управление МЧС России по Тульской области проведет плановую техническую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Проверка пройдет во всех районах области с 10.00 до 10.20.

Кроме электросирен и уличных громкоговорителей будет проверена система оповещения через средства массовой информации.



Кроме электросирен и уличных громкоговорителей будут проверены средства оповещения телевидения и радиовещания Топ Публикации | TopRe http://topre.ru/2016/04/12/12-aprelya-proyd-t-planovaya-proverka-regionalnoy-sistemi.html Кроме электросирен и уличных громкоговорителей будут проверены средства оповещения телевидения и радиовещания Топ Публикации | TopRe http://topre.ru/2016/04/12/12-aprelya-proyd-t-planovaya-proverka-regionalnoy-sistemi.html

Кроме электросирен и уличных громкоговорителей будут проверены средства оповещения телевидения и радиовещания Топ Публикации | TopRe http://topre.ru/2016/04/12/12-aprelya-proyd-t-planovaya-proverka-regionalnoy-sistemi.html

Радиостанции:

«Радио России»,

«Европа +»,

«Милицейская волна»,

«Русское Радио»,

«Шансон»,

«Медиа траст»,

«Вести фм»,

«Маяк»,

«Максимум»,

«Юмор ФМ»,

«Дорожное радио»,

«Авто радио»,

Телеканалы:

программа «Россия 1»,

«1Канал»,

«Россия культура»,

«Звезда»,

«Домашний»,

«СТС»,

«Дисней»,

«НТВ»,

«Рен ТВ»,

«ТВЦ»,

«Тв3»,

«5канал»,

«Че»

Проводное радиовещание.

– Прослушав передаваемые сообщения, просим население соблюдать порядок и спокойствие, – подчеркивают в ГУ МЧС России по Тульской области.

Также сотрудники ведомства просят жителей региона сообщить о работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.