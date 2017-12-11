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13 декабря в Тульской области сработают системы экстренного оповещения
Фото bst.bratsk.ru

13 декабря в Тульской области сработают системы экстренного оповещения

Это плановая проверка.

13 декабря Главное управление МЧС России по Тульской области проведет плановую техническую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Проверка пройдет во всех районах области с 10.00 до 10.20.

Кроме электросирен и уличных громкоговорителей будет проверена система оповещения через средства массовой информации.

Кроме электросирен и уличных громкоговорителей будут проверены средства оповещения телевидения и радиовещания Топ Публикации | TopRe http://topre.ru/2016/04/12/12-aprelya-proyd-t-planovaya-proverka-regionalnoy-sistemi.html
Кроме электросирен и уличных громкоговорителей будут проверены средства оповещения телевидения и радиовещания Топ Публикации | TopRe http://topre.ru/2016/04/12/12-aprelya-proyd-t-planovaya-proverka-regionalnoy-sistemi.html
Кроме электросирен и уличных громкоговорителей будут проверены средства оповещения телевидения и радиовещания Топ Публикации | TopRe http://topre.ru/2016/04/12/12-aprelya-proyd-t-planovaya-proverka-regionalnoy-sistemi.html

Радиостанции:

  • «Радио России»,
  • «Европа +»,
  • «Милицейская волна»,
  • «Русское Радио»,
  • «Шансон»,
  • «Медиа траст»,
  • «Вести фм»,
  • «Маяк»,
  • «Максимум»,
  • «Юмор ФМ»,
  • «Дорожное радио»,
  • «Авто радио»,

Телеканалы:

  • программа «Россия 1»,
  • «1Канал»,
  • «Россия культура»,
  • «Звезда»,
  • «Домашний»,
  • «СТС»,
  • «Дисней»,
  • «НТВ»,
  • «Рен ТВ»,
  • «ТВЦ»,
  • «Тв3»,
  • «5канал»,
  • «Че»

Проводное радиовещание.

– Прослушав передаваемые сообщения, просим население соблюдать порядок и спокойствие, – подчеркивают в ГУ МЧС России по Тульской области.

Также сотрудники ведомства просят жителей региона сообщить о работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:42 0
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