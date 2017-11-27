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В Туле десять водителей оштрафованы за несоблюдение правил перевозки детей

В Туле десять водителей оштрафованы за несоблюдение правил перевозки детей

Профилактическое мероприятие сотрудники ГИБДД проводили вблизи одного из торговых центров.

Рейдовое мероприятие «Детское кресло» прошло в воскресенье, 26 ноября, рядом с одним из крупных городских торговых центров. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, в салоне которых находились дети и проверяли наличие удерживающих устройств, их правильную установку, а также применение ремней безопасности.

За два часа к административной ответственности были привлечены десять водителей. За нарушение части 3 статьи 12.23 КоАП каждому из них был выписан штраф на 3000 рублей.

28 ноября по 12 декабря в Туле пройдет профилактическое мероприятие «Пристегнись сам, пристегни ребенка!», в ходе которого сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей и проводить разъяснительную работу с родителями, перевозящими детей в салоне авто.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:03 +2
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