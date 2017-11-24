Тульские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по греко-римской борьбе

С 22 по 24 ноября в Перми прошел XXVI чемпионат России по греко-римской борьбе среди ветеранов и Всероссийский юношеский турнир на приз чемпиона мира А. Третьякова среди юношей 2001-2002 гг.р.

Тренер СШ «Юность» по греко-римской борьбе Александр Григорьевич Сергеев стал победителем чемпионата России среди ветеранов, а его воспитанник Рамазан Магомедов взял золото в юношеском турнире.

Выступали представители Тульской спортивной школы в весовой категории 85 кг.