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Тульские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по греко-римской борьбе

Тульские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по греко-римской борьбе

Поздравляем наших спортсменов!

С 22 по 24 ноября в Перми прошел XXVI чемпионат России по греко-римской борьбе среди ветеранов и Всероссийский юношеский турнир на приз чемпиона мира А. Третьякова среди юношей 2001-2002 гг.р.

Тренер СШ «Юность» по греко-римской борьбе Александр Григорьевич Сергеев стал победителем чемпионата России среди ветеранов, а его воспитанник Рамазан Магомедов взял золото в юношеском турнире.

Выступали представители Тульской спортивной школы в весовой категории 85 кг.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:55 +1
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