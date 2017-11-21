Тульский теннисист Тимофей Скатов получил премию «Русский Кубок»

Фото Андрея Ургапова.

В Москве прошла XXIV ежегодная церемония вручения российской национальной теннисной премии «Русский Кубок». Об этом сообщает Федерация тенниса России.

В номинации «Юниоры года» награду получил туляк Тимофей Скатов.

В этом году 16-летний спортсмен стал лучшим среди сверстников из Европы. За всю 42-летнюю историю европейского первенства в этой возрастной группе российскому теннисисту удалось добиться подобного успеха лишь в третий раз.

Тренирует молодого спортсмена Андрей Ургапов.

Также в этой номинации награды получили Оксана Селехметьева, Мария Тимофеева и Диана Шнайдер.