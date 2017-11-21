Фото Андрея Ургапова.
Тульский теннисист Тимофей Скатов получил премию «Русский Кубок»
Туляк стал лучшим в номинации «Юниор года».
В Москве прошла XXIV ежегодная церемония вручения российской национальной теннисной премии «Русский Кубок». Об этом сообщает Федерация тенниса России.
В номинации «Юниоры года» награду получил туляк Тимофей Скатов.
В этом году 16-летний спортсмен стал лучшим среди сверстников из Европы. За всю 42-летнюю историю европейского первенства в этой возрастной группе российскому теннисисту удалось добиться подобного успеха лишь в третий раз.
Тренирует молодого спортсмена Андрей Ургапов.
Также в этой номинации награды получили Оксана Селехметьева, Мария Тимофеева и Диана Шнайдер.
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