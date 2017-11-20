Тульских школьников приглашают выйти на рубежи героической обороны 1941 года

Фото предоставлено организаторами.

25 ноября на Косой Горе состоится военно-историческая программа для школьников, приуроченная к годовщине героической обороны Москвы и Тулы и памятной дате – Дню Неизвестного солдата.

Участники смогут познакомиться с природой и историей Тульских засек, узнают о малоизвестных страницах героической обороны нашего города в 1941 году, партизанского движения на тульской земле, металлургического и оружейного производства, своими глазами увидят остатки исторической узкоколейной железной дороги начала ХХ века, места добычи железной руды, оборонительные сооружения, карстовые «провальные озера».

Возле станции Рвы состоится реконструкция боевых эпизодов по мотивам действий партизанского отряда Н. Г. Есипова, а также регулярных подразделений советских войск по освобождению близлежащих населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

У памятника партизану С.А. Козыреву, погибшему в районе станции Рвы в ноябре 1941 года, участники акции отдадут почести павшим защитникам Отечества. Реконструкция проводится при активном участии юных воспитанников историко-патриотического клуба «Генерал» из Одинцово Московской области.

Для участия в военно-исторической программе приглашаются все желающие.

Сбор участников похода 25 ноября с 9.30 до 9.45 у автобусной остановки «Лесная» в пос. Косая Гора. Предположительное время окончания мероприятия – 14.00.

Одежда и обувь должны соответствовать погоде. Рекомендуется взять с собой бутерброды и термосы с горячим чаем.

Организованные группы образовательных учреждений прибывают и в течение всего мероприятия находятся под руководством своих педагогов.

Связаться с организаторами и выяснить интересующие вопросы можно по телефону +7(906)534-20-75 (Садовников Владислав Владимирович).

Организатор похода, руководитель Молодежного военно-исторического объединения «Муравский шлях», член Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества Владислав Садовников заверил, что мероприятие состоится при любой погоде, поскольку «в 1941 г. защитникам Тулы приходилось противостоять не только хорошо вооруженному и подготовленному врагу, но и дождю, снегу и холоду. Умение приспосабливаться к любым природно-климатическим условиям и обращать их в свою пользу – важнейшее качество, которое было у наших героических предков и которое мы также должны в себе воспитывать».

Поход по историческим местам Малиновой засеки с возложением цветов к памятнику партизану С. А. Козыреву ежегодно проводится активистами Молодежного военно-исторического объединения «Муравский шлях» начиная с 2013 года.