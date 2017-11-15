Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы» официально открыт

Фото Алексея Пирязева.

За победу будут бороться более ста спортсменов.

23-й Всероссийский турнир по боксу «Гран-при Тулы» класса «А» официально стартовал. Соревнования будут проходить по 19 ноября в манеже стадиона «Арсенал».

За победу будут бороться 110 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской, Рязанской, Белгородской, Московской, Костромской, Курской, Калужской, Тамбовской, Тульской областей, Республики Татарстан, Крыма, а также Донецкой области.

Бои пройдут по десяти весовым категориям: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 91+.

Тульскую область представляют 25 спортсменов.