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Тульский теннисист выбыл из топ-100 мирового рейтинга
Фото atpworldtour.com.

Тульский теннисист выбыл из топ-100 мирового рейтинга

Андрей Кузнецов выбыл из сотни лучших впервые с 2015 года.

Туляк Андрей Кузнецов выбыл из топ-100 рейтинга АТР. Теннисист потерял семь позиций и сейчас занимает 107-ю строчку. Отметим, что спортсмен вылетел из сотни лучших впервые с августа 2015 года.

В парном разряде Кузнецов поднялся на одну строчку, заняв 154-е место.

 

Рейтинг ATP — официальная еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Ассоциацией теннисистов-профессионалов.

На первом месте в рейтинге — испанец Рафаэль Надаль, на втором — швейцарец Роджер Федерер, замыкает тройку — немец Александр Зверев.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:55 +1
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