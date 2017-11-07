Тульский теннисист выбыл из топ-100 мирового рейтинга

Фото atpworldtour.com.

Андрей Кузнецов выбыл из сотни лучших впервые с 2015 года.

Туляк Андрей Кузнецов выбыл из топ-100 рейтинга АТР. Теннисист потерял семь позиций и сейчас занимает 107-ю строчку. Отметим, что спортсмен вылетел из сотни лучших впервые с августа 2015 года.

В парном разряде Кузнецов поднялся на одну строчку, заняв 154-е место.

Рейтинг ATP — официальная еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Ассоциацией теннисистов-профессионалов.

На первом месте в рейтинге — испанец Рафаэль Надаль, на втором — швейцарец Роджер Федерер, замыкает тройку — немец Александр Зверев.