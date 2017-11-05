5 ноября дежурный по Туле - Александр Коновалов

Он отвечает за порядок и безопасность в нашем городе.

Сегодня, 5 ноября, в Туле за порядком проследит дежурный. Ответственным назначен заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления по Советскому территориальному округу администрации города Тулы Александр Петрович Коновалов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 1391.