В Туле проходят всероссийские соревнования по рукопашному бою

Фото Алексея Пирязева.

В Туле в СК «Новое поколения» проходят первенство России по рукопашному бою среди юниоров и юниорок 18−20 лет, а также всероссийский турнир, посвященный 78-летию героической обороны города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

На соревнования в наш город съехались участники из Орловской, Ростовской, Брянской, Нижегородской, Московской, Курской, Амурской и др. областей.

Смотрите большой фоторепортаж с открытия соревнований на Myslo!