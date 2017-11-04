новости
новости
Регистрация
В Туле проходят всероссийские соревнования по рукопашному бою
Фото Алексея Пирязева.

В Туле проходят всероссийские соревнования по рукопашному бою

Смотрите большой фоторепортаж Myslo!

В Туле в СК «Новое поколения» проходят первенство России по рукопашному бою среди юниоров и юниорок 18−20 лет, а также всероссийский турнир, посвященный 78-летию героической обороны города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

На соревнования в наш город съехались участники из Орловской, Ростовской, Брянской, Нижегородской, Московской, Курской, Амурской и др. областей.

Смотрите большой фоторепортаж с открытия соревнований на Myslo!

Галерея
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 1
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 2
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 3
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 4
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 5
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 6
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 7
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 8
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 9
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 10
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 11
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 12
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 13
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 14
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 15
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 16
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 17
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 18
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 19
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 20
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 21
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 22
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 23
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 24
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 25
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 26
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 27
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 28
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 29
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 30
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 31
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 32
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 33
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 34
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 35
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 36
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 37
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 38
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 39
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 40
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 41
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 42
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 43
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 44
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 45
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 46
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 47
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 48
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 49
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 50
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 51
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 52
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 53
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 54
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 55
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 56
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 57
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 58
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 59
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 60
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 61
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 62
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 63
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 64
Турнир по рукопашному бою в Туле, Фото: 65
показать все фотографии
сегодня, в 13:54 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
рукопашный бойсоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Болохово задержан торговец амфетамином
В Болохово задержан торговец амфетамином
В Суворовском районе с карты пенсионерки подруга украла деньги
В Суворовском районе с карты пенсионерки подруга украла деньги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.