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Владислав Безбородов назначен главным арбитром на матч «Анжи» – «Арсенал»

Владислав Безбородов назначен главным арбитром на матч «Анжи» – «Арсенал»

Игра состоится 22 октября в 19.00.

Петербуржец Владислав Безбородов рассудит «Арсенал» и махачкалинский «Анжи» в матче 14 тура Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

44-летний рефери ФИФА в текущем чемпионате судил матч «Уфа» — «Арсенал» (1:0). В сезоне-2016/17 обслуживал три игры с участием оружейников: «Арсенал» — «Терек» (0:0), «Арсенал» — ЦСКА (0:1) и стыковой матч за право выступать в РФПЛ «Енисей» — «Арсенал» (2:1).

Помогать Безбородову будут Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков из Москвы. Резервный арбитр — москвич Сергей Чебан. Инспектор — Андрей Бутенко (Москва). Делегат РФПЛ — Сергей Порядин из Ростова-на-Дону.

Матч «Анжи» — «Арсенал» состоится в Каспийске в воскресенье, 22 октября, в 19.00.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:14 +3
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