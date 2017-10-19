Владислав Безбородов назначен главным арбитром на матч «Анжи» – «Арсенал»

Петербуржец Владислав Безбородов рассудит «Арсенал» и махачкалинский «Анжи» в матче 14 тура Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

44-летний рефери ФИФА в текущем чемпионате судил матч «Уфа» — «Арсенал» (1:0). В сезоне-2016/17 обслуживал три игры с участием оружейников: «Арсенал» — «Терек» (0:0), «Арсенал» — ЦСКА (0:1) и стыковой матч за право выступать в РФПЛ «Енисей» — «Арсенал» (2:1).

Помогать Безбородову будут Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков из Москвы. Резервный арбитр — москвич Сергей Чебан. Инспектор — Андрей Бутенко (Москва). Делегат РФПЛ — Сергей Порядин из Ростова-на-Дону.

Матч «Анжи» — «Арсенал» состоится в Каспийске в воскресенье, 22 октября, в 19.00.