Бывшему главе МО Пахомовское Заокского района смягчили приговор

16 октября 2017 года вступил в законную силу приговор Заокского районного суда Тульской области (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 16.10.2017 года) в отношении бывшего главы муниципального образования Пахомовское Заокского района 59-летнего Владимира Арапина.

Он признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Тульский областной суд смягчил наказание Арапину до 4 лет лишения свободы вместо 4 лет 9 месяцев.

Напомним, в суде было установлено, что с декабря 2011 года по август 2013 год Арапин подписал три постановления о присвоении адресов земельным участкам, а также выдал две выписки из похозяйственных книг.

В результате этого пяти земельным участкам, фактически расположенным в иных населенных пунктах, были присвоены адреса в поселке Шевереняево Заокского района, участки поставлены на кадастровый учет в другом кадастровом квартале. Благодаря этому существенно увеличена рыночная стоимость каждого участка.

В результате действий главы администрация муниципального образования Заокский район была лишена возможности распорядиться земельными участками на землях населенного пункта пос. Шеверняево, государственная собственность на которые не была разграничена. Также существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций на равный доступ к приобретению земельных участков на землях населенного пункта.

Материальный ущерб, причиненный Арапиным, превысил 5,7 млн рублей, добровольно ущерб возмещен на 400 тысяч рублей.

Суд назначил Арапину наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

По иску прокурора с осужденного в пользу муниципального образования Заокский район взыскано более 5,3 млн рублей.

Тульский областной суд пересмотрел дело и смягчил наказание Арапину.