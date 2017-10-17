«Арсенал» сыграет в Туле с минским «Динамо»

11 ноября «Арсенал» проведет контрольный матч с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

В первой половине ноября чемпионат России снова возьмет паузу, теперь уже на стыковые матчи сборных за право участия в Чемпионате мира-2018. В это время «Арсенал» проведет домашний матч с «Динамо», занимающим второе место в чемпионате Белоруссии.

Матч «Арсенал» — «Динамо» Минск состоится 11 ноября на Центральном стадионе «Арсенал». Вход свободный. Начало в 16.00.