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«Арсенал» сыграет в Туле с минским «Динамо»

«Арсенал» сыграет в Туле с минским «Динамо»

Товарищеский матч состоится 11 ноября.

11 ноября «Арсенал» проведет контрольный матч с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

В первой половине ноября чемпионат России снова возьмет паузу, теперь уже на стыковые матчи сборных за право участия в Чемпионате мира-2018. В это время «Арсенал» проведет домашний матч с «Динамо», занимающим второе место в чемпионате Белоруссии.

Матч «Арсенал» — «Динамо» Минск состоится 11 ноября на Центральном стадионе «Арсенал». Вход свободный. Начало в 16.00.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:25 +4
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