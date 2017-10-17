Тульские каратисты завоевали 22 медали на первенстве и чемпионате ЦФО

В Серпухове прошло первенство и чемпионат ЦФО по полноконтактному каратэ (косики каратэ). На этих соревнованиях наш регион представляла команда детско-юношеской спортивной федерации каратэ Тульской области под руководством Григория Суворинова.

В состав нашей команды вошли 40 спортсменов из клубов каратэдо «Чемпион» и «Шодан», а также из клуба смешанных единоборств «Русь».

Несмотря на высокий уровень соревнований, которые собрали более 300 спортсменов из восьми регионов ЦФО, тулякам удалось показать хороший результат.

Наши спортсмены завоевали 22 медали, 11 из которых золотые, три серебряные и восемь бронзовых!

В своих возрастных группах и весовых категориях первые места заняли:

Свирина Ариадна,

Евдокимов Иван,

Новикова Маргарита ,

Батовкина Анастасия,

Костюшко Сергей,

Королев Павел,

Дяблов Павел,

Кувшинова Дарья,

Максаков Станислав,

Кондратьев Алексей,

Клименко Алексей

Вторые места заняли:

Новикова Виктория,

Звягинцев Николай,

Смусенко Виктор.

Третьи места:

Максакова Ольга,

Павлова Маргарита,

Разикова Юлия,

Казарьян Гектор,

Насибулин Артем,

Уткин Евгений,

Климов Илья,

Азеев Ринат.

Подготовили спортсменов тренеры Суворинов Григорий, Максаков Станислав, Кондратьев Алексей, Куприков Константин и Яценко Борис.