Тульские рукопашники выиграли четыре медали на соревнованиях ЦФО

С 12 по 15 октября в городе Вязники прошло первенство ЦФО России по рукопашному бою среди юниоров и юниорок 18-20 лет, а также чемпионат ЦФО среди мужчин и женщин.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Владимирской, Орловской, Тульской, Московской, Липецкой, Смоленской, Воронежской, Курской, Рязанской, Брянской областей.

Наш регион представляла сборная команда Тульской областной федерации рукопашного боя, в которую вошли спортсмены спортивной школы «Триумф» (Тула) и спортивного клуба «Магура» (Щёкино).

В первый день соревнований за путевки на первенство боролись юниоры. В весовой категории 65 кг первое место занял Егор Сёмин, а в весовой категории 75 кг медаль завоевал Семён Юдин.

Победители и призеры соревнований получили право принять участие в первенстве России среди юниоров 18-20 лет, которое пройдет со 2 по 4 ноября в Туле.

Во второй день соревнований сборную области представляли четыре спортсмена. Тульские рукопашники завоевали два серебра. В весовой категории 45 кг у женщин второе место заняла Екатерина Романова, а в весовой категории 75 кг у мужчин серебряную медаль взял Семён Юдин.

Победители и призеры соревнований получили право принять участие в чемпионате России, который состоится в декабре в Калининграде.

Все призеры — воспитанники ДЮСШ «Триумф», тренер Дмитрий Дагаев.