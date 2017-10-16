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В Туле пьяный пассажир разбил стекло в маршрутке
Фото из соцсетей.

В Туле пьяный пассажир разбил стекло в маршрутке

По предварительной информации, мужчина повздорил с водителем.

Вчера, 15 октября, в Туле пьяный мужчина разбил стекло в маршрутке №51. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях. По предварительной информации, между пассажиром и водителем произошла ссора, в ходе которой дебошир и повредил стекло. На место происшествия очевидцы вызвали полицию.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили этот факт.

– Сообщение о разбитии стекла в маршрутном такси зарегистрировано в установленном законом порядке. В полиции проводится работа по выяснению всех обстоятельств происшествия, — сообщили в ведомстве.

сегодня, в 13:50 0
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