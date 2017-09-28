На М-2 «Крым» сбили пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

27 сентября в 18.45 на 241-м километре автодороги М-2 «Крым» 64-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо 150» сбил пешехода. 40-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода в темное время суток без светоотражающих элементов.

С телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения! При отсутствии тротуаров передвигайтесь по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. В темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.