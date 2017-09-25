Тульские дзюдоисты заняли призовые места в Смоленске

С 21 по 25 сентября в Смоленске проходило Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Честь тульской спортивной школы «Юность» защищали трое спортсменов: Юрий Гайдуков, Владимир Петров и Андрей Бочаров.

По итогам соревнований Юрий Гайдуков занял второе место, Владимир Петров — третье. Андрей Бочаров уступил сопернику из Белгорода в первом круге борьбы.

Тренируют спортсменов Двоеглазов Павел Вячеславович, Самборский Сергей Владимирович и Борисенко Андрей Владимирович.