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В тульской школе открылся автогородок
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В тульской школе открылся автогородок

Это стало возможным в рамках проекта «К движению без ограничений!».

Сегодня, 25 сентября, в «Тульской школе для обучающихся с ОВЗ № 4» открылась специализированная развивающая площадка — автогородок — и автокласс. Это стало возможным в рамках проекта «К движению без ограничений!».



Цель проекта: реализация развивающих программ, направленных на повышение двигательной активности и социально-психологическую реабилитацию детей.

Автогородок включает в себя пространство с зоной для обучения безопасному движению на дороге (пешеходные переходы, светофоры, «лежачие полицейские», дорожные знаки) и 9 единиц автотехники.



В учебном кабинете (автоклассе) предусмотрены игровое, учебное, мультимедийное оборудование, мебель для проведения практических занятий по изучению детьми с ОВЗ основ безопасности дорожного движения.

 

В «Тульской школе для обучающихся с ОВЗ № 4» учится 251 ребенок — это дети, проживающих в приемных, многодетных и малообеспеченных семьях, находящихся под опекой, дети с ограниченными возможностями здоровья.

В регионе проводятся различные социальные мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения. В 2016—2017 годах в образовательных учреждениях проведено более 80 тысяч мероприятий с участием детей, родителей и педагогов.

Проект «К движению без ограничений!» реализуется Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компанией KIA Motors совместно с правительством Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:29 +1
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