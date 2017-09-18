Юные арсенальцы получили Кубок «Достоинство»

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

15 сентября в Краснодарском крае завершился международный футбольный турнир «Большие звезды светят малым». Соревнования организованы Детской футбольной лигой под патронажем РФС. За победу сражались 84 команды мальчиков 2008 года рождения. Финальные матчи прошли в Анапе, Витязево и Новороссийске.

Юные канониры вышли из группы, опередив сверстников из Ростова Великого, Иркутска и Братска. В плей-офф арсенальцы победили команду ДЮСШ-НН из Нижнего Новгорода, а в финале межзвездного турнира планеты Федора Черенкова юные оружейники превзошли соперников из белгородской ДЮСШ №6.

Туляки в итоге заняли 4-е место и получили Кубок «Достоинство». Среди лучших игроков турнира — арсенальцы Григорий Андреев, в числе лучших игроков планеты Федора Черенкова — Никита Пелипенко и Жак Пичикян.