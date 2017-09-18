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Юные арсенальцы получили Кубок «Достоинство»
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Юные арсенальцы получили Кубок «Достоинство»

В Краснодарском крае завершился турнир Детской футбольной лиги РФС.

15 сентября в Краснодарском крае завершился международный футбольный турнир «Большие звезды светят малым». Соревнования организованы Детской футбольной лигой под патронажем РФС. За победу сражались 84 команды мальчиков 2008 года рождения. Финальные матчи прошли в Анапе, Витязево и Новороссийске.

Юные канониры вышли из группы, опередив сверстников из Ростова Великого, Иркутска и Братска. В плей-офф арсенальцы победили команду ДЮСШ-НН из Нижнего Новгорода, а в финале межзвездного турнира планеты Федора Черенкова юные оружейники превзошли соперников из белгородской ДЮСШ №6.

Туляки в итоге заняли 4-е место и получили Кубок «Достоинство». Среди лучших игроков турнира — арсенальцы Григорий Андреев, в числе лучших игроков планеты Федора Черенкова — Никита Пелипенко и Жак Пичикян.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:16 0
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