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Росгвардия задержала в Богородицке студента, укравшего Х-Вох

Росгвардия задержала в Богородицке студента, укравшего Х-Вох

18-летнего злоумышленника застали вылезающим из окна обворованного дома.

В ночь на 18 сентября в Богородицке в отдел вневедомственной охраны поступила информация, что в доме, поставленным под охрану, сработала сигнализация.

Экипаж группы задержания заметил, как неизвестный молодой человек вылезал из окна дома. При виде сотрудников Росгвардии он попытался скрыться бегством. Злоумышленник был задержан и передан следственно-оперативной группе.

Установлено, что ночной вор проник в дом, разбив окно террасы. При задержании в рюкзаке молодого человека была найдена игровая приставка Х-Вох и лицензионные диски. Злоумышленником оказался 18-летний студент колледжа.

На данный момент устанавливается сумма ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

сегодня, в 11:43 0
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