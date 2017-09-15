За полгода тульские бизнесмены получили кредиты на 26,5 млрд рублей

Это почти на 40% больше, чем с января по июль 2016 года.

За январь-июль текущего года объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства Тульской области, составил 26,5 млрд рублей. Это на 39,1% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тульской области.

Совокупный объем кредитов, полученных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями региона за семь месяцев текущего года, превысил 406,2 млрд. рублей.

Большую часть этой суммы – около 290 млрд рублей, получили предприятия обрабатывающих производств. На производство и распределение электроэнергии, газа и воды банки выдали 39,1 млрд рублей, а организации, специализирующиеся на операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг получили 35,5 млрд рублей.

Напоминаем, в Тульской области действуют 2 региональных банка, 8 филиалов банков с головной организацией в другом регионе и 288 внутренних структурных подразделений кредитных организаций. Оперативная информация об их деятельности представлена в электронной версии «Статистического бюллетеня Банка России».