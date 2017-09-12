Тульские легкоатлеты выступят на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных»

Фото: пресс-служба Тульской областной федерации лёгкой атлетики

На стадионе «Арсенал» прошли соревнования по эстафетному бегу 4х100 м. В них приняли более 100 юных спортсменов региона в четырёх возрастных группах от 11 до 17 лет. Как у девушек, так и у юношей безоговорочные победы праздновали воспитанники школы олимпийского резерва «Лёгкая атлетика».

Эти старты стали генеральной репетицией перед Всероссийскими финальными соревнованиями «Шиповка юных», которые пройдут в Адлере во второй половине сентября. Одним из самых популярных и зрелищных видов беговой программы станет эстафета 4х100 м.

Тульские тренеры возлагают особые надежды на спортсменов младшего возраста – 10-11 лет. Виталий Виноградов, Александр Митяев, Егор Рябов и Даниил Шальнев могут побороться за победу, как в эстафетном беге, так и в командном зачёте.

Готовятся отстоять своё звание сильнейших бегунов России и юноши старшего возраста. Сергей Руденский, Роман Аллахвердян, Яков Никулин и Иван Костриков в этом сезоне пока не проиграли ни одного старта. Вместе с ребятами в соревнованиях примут участие и женские команды всех возрастных категорий.