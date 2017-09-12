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Тульские легкоатлеты выступят на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных»
Фото: пресс-служба Тульской областной федерации лёгкой атлетики

Тульские легкоатлеты выступят на всероссийских соревнованиях «Шиповка юных»

Генеральная стартов репетиция состоялась на Центральном стадионе Тулы.

На стадионе «Арсенал» прошли соревнования по эстафетному бегу 4х100 м. В них приняли более 100 юных спортсменов региона в четырёх возрастных группах от 11 до 17 лет. Как у девушек, так и у юношей безоговорочные победы праздновали воспитанники школы олимпийского резерва «Лёгкая атлетика». 

Эти старты стали генеральной репетицией перед Всероссийскими финальными соревнованиями «Шиповка юных», которые пройдут в Адлере во второй половине сентября. Одним из самых популярных и зрелищных видов беговой программы станет эстафета 4х100 м. 

Тульские тренеры возлагают особые надежды на спортсменов младшего возраста – 10-11 лет. Виталий Виноградов, Александр Митяев, Егор Рябов и Даниил Шальнев могут побороться за победу, как в эстафетном беге, так и в командном зачёте.

Готовятся отстоять своё звание сильнейших бегунов России и юноши старшего возраста. Сергей Руденский, Роман Аллахвердян, Яков Никулин и Иван Костриков в этом сезоне пока не проиграли ни одного старта. Вместе с ребятами в соревнованиях примут участие и женские команды всех возрастных категорий.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 +2
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Место
Тульская областьТула

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