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В 2017 году Тульскую область посетили более 400 тысяч туристов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В 2017 году Тульскую область посетили более 400 тысяч туристов

В региональном правительстве прошла «прямая линия» с руководителем комитета по развитию туризма Владимиром Аллахвердовым.

По словам начальника комитета, с начала года регион посетили более четырехсот тысяч туристов. Это на 8% больше, чем с января по сентябрь прошлого года.

Основной поток туристов – из Москвы и Московской области. Они выбирают классические направления: усадьбы «Поленово» и «Ясная Поляна», музей оружия, Тульский кремль и другие достопримечательности.

В следующем году планируется уделить внимание развитию туристской инфраструктуры. Главный проект – «Тульская набережная». В историческом ядре Тулы появятся зоны отдыха, комфортные и современные общественные пространства.

Ведётся обновление и доработка регионального туристического портала visittula.com в русскоязычной и англоязычной версиях. Скоро там появится интерактивная карта достопримечательностей, сервис онлайн-заказа туров и другие полезные функции. По словам председателя комитета, в октябре в Туле состоится форум «ProДвижение туризма».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:06 +1
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