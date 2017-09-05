В 2017 году Тульскую область посетили более 400 тысяч туристов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В региональном правительстве прошла «прямая линия» с руководителем комитета по развитию туризма Владимиром Аллахвердовым.

По словам начальника комитета, с начала года регион посетили более четырехсот тысяч туристов. Это на 8% больше, чем с января по сентябрь прошлого года.

Основной поток туристов – из Москвы и Московской области. Они выбирают классические направления: усадьбы «Поленово» и «Ясная Поляна», музей оружия, Тульский кремль и другие достопримечательности.

В следующем году планируется уделить внимание развитию туристской инфраструктуры. Главный проект – «Тульская набережная». В историческом ядре Тулы появятся зоны отдыха, комфортные и современные общественные пространства.

Ведётся обновление и доработка регионального туристического портала visittula.com в русскоязычной и англоязычной версиях. Скоро там появится интерактивная карта достопримечательностей, сервис онлайн-заказа туров и другие полезные функции. По словам председателя комитета, в октябре в Туле состоится форум «ProДвижение туризма».