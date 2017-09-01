Фото пресс-службы "Арсенала".
Игрока «Арсенала» отправили в аренду в новомосковский «Химик»
Об этом сообщает клубная пресс-служба.
20-летний полузащитник «Арсенала» Артём Мингазов будет выступать за новомосковский «Химик» на правах аренды.
Воспитанник новомосковского футбола начинал в «Химике», играл за молодежный состав «Арсенала» и «Арсенал-2». За главную команду Артём заявлен с сезона-2017/18. В текущем первенстве среди молодежных составов провел 6 матчей.
«Химик» в зоне «Центр» второго дивизиона занимает 13-е место.
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