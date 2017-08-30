новости
новости
Регистрация
Алексей Воробьев станцевал брейк-данс в проекте «Ты супер! Танцы»
Фото НТВ.

Алексей Воробьев станцевал брейк-данс в проекте «Ты супер! Танцы»

До премьеры международного детского танцевального конкурса «Ты супер! Танцы» на НТВ остается три дня.

Перед ответственным выходом на сцену участников приезжают поддержать известные артисты. Наш земляк Алексей Воробьев стал одним из первых звездных гостей танцевального проекта, он приехал к своему тезке — 16-летнему Алексею из Хвалынска.

Алексей, обладатель необычной двойной фамилии — Савельев-Белоусов, воспитанник школы-интерната города Хвалынска, Саратовской области.

Леша занимается брейк-дансом с 2011 года. В первом туре проекта он выступает в «родном» танцевальном стиле. Оказалось, что певец Алексей Воробьев тоже в юности увлекался брейк-дансом.

На сцене проекта «Ты супер! Танцы» он не только исполнил свою зажигательную композицию, но и попробовал вспомнить основы уличных танцев.

- В подростковом возрасте я увлекался брейк-дансом и понимаю, что это огромный труд, - говорит Алексей Воробьев. - Отбиваются бока, ноги, локти… Но в этой хореографии, помимо канонов, есть огромный простор для импровизации — и каждый танцор может показать себя таким, какой он есть. И это того стоит! Именно этот плюс брейк-данса и показал Леша: он буквально говорил со зрителем на языке танца!

Он большой молодец и талант. Я желаю ему не бояться: ведь все моменты, о которых человек однажды жалеет — это те, когда он испугался,
сделал шаг назад.


Увидеть выступление Алексея Воробьева и Алексея Савельева-Белоусова зрители смогут уже в эту субботу, 2 сентября, в 20.00.


Алексей Воробьев, Алексей Савельев-Белоусов и ведущий шоу Александр Олешко.

Международный конкурс «Ты супер! Танцы» объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:48 0
Другие статьи по темам
Событие
конкурс ты супертанцывоспитанники детских домовталантливые детиподростки
Люди
Алексей ВоробьевАлексей Савельев-Белоусов
Место
МоскваТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» предложил тульскому бизнесу «Управляемый Wi-Fi»
«Ростелеком» предложил тульскому бизнесу «Управляемый Wi-Fi»
В кассах Центрального стадиона можно получить билеты на матч молодежных сборных России и Гибралтара
В кассах Центрального стадиона можно получить билеты на матч молодежных сборных России и Гибралтара
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.