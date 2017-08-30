Алексей Воробьев станцевал брейк-данс в проекте «Ты супер! Танцы»

Фото НТВ.

Перед ответственным выходом на сцену участников приезжают поддержать известные артисты. Наш земляк Алексей Воробьев стал одним из первых звездных гостей танцевального проекта, он приехал к своему тезке — 16-летнему Алексею из Хвалынска.

Алексей, обладатель необычной двойной фамилии — Савельев-Белоусов, воспитанник школы-интерната города Хвалынска, Саратовской области.

Леша занимается брейк-дансом с 2011 года. В первом туре проекта он выступает в «родном» танцевальном стиле. Оказалось, что певец Алексей Воробьев тоже в юности увлекался брейк-дансом.

На сцене проекта «Ты супер! Танцы» он не только исполнил свою зажигательную композицию, но и попробовал вспомнить основы уличных танцев.

- В подростковом возрасте я увлекался брейк-дансом и понимаю, что это огромный труд, - говорит Алексей Воробьев. - Отбиваются бока, ноги, локти… Но в этой хореографии, помимо канонов, есть огромный простор для импровизации — и каждый танцор может показать себя таким, какой он есть. И это того стоит! Именно этот плюс брейк-данса и показал Леша: он буквально говорил со зрителем на языке танца!

Он большой молодец и талант. Я желаю ему не бояться: ведь все моменты, о которых человек однажды жалеет — это те, когда он испугался,

сделал шаг назад.



Увидеть выступление Алексея Воробьева и Алексея Савельева-Белоусова зрители смогут уже в эту субботу, 2 сентября, в 20.00.



Алексей Воробьев, Алексей Савельев-Белоусов и ведущий шоу Александр Олешко.

Международный конкурс «Ты супер! Танцы» объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.