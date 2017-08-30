В Туле умерла Евдокия Бобылева, заслуженный учитель РФ

29 августа на 99-м году жизни скончалась Евдокия Федоровна Бобылева, почетный гражданин Тульской области, заслуженный учитель Российской Федерации.



Глава региона выразил соболезнования родственникам и друзьям Евдокии Федоровны.

«Из жизни ушел выдающийся педагог, человек, воспитавший не одно поколение жителей Тульской области. Евдокия Федоровна посвятила всю жизнь благородной профессии учителя и на протяжении многих десятилетий вкладывала душу в работу. Своей добротой, энергией и преданностью выбранному делу она заслужила глубокое уважение коллег и друзей.



Уверен, что светлую память о Евдокии Федоровне навсегда сохранят все, кто знал ее и ценил».

Евдокия Федоровна Бобылева – учитель русского языка и литературы. 44 года, с 1966-го по 2010-й, была директором Одоевской общеобразовательной средней школы. Народный учитель СССР, кавалер орденов Ленина.