Тульская семья выиграла Кубок Москвы по городошному спорту

С 13 по 26 августа в Москве прошел очередной Открытый международный Кубок Москвы по городошному спорту. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Германии, Финляндии, Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии, Молдавии, Армении, Казахстана, Азербайджана и др.

Кубок Москвы проходил по следующим видам:

классические городки,

еврогородки,

финские городки.

Спортсмены соревновались как в личном, так и в командном зачете в категориях мужчины и женщины, юноши и девушки, семейные команды.

Команда Тульской области под руководством тренера Самойлова А. Н. выступала в категориях юношей и спортивных семей.

Юноши — Ананьев Дмитрий (ТлСВУ), Белов Роман и Воловик Илья (МБОУ ЦО № 25) — показали хорошие результаты, выполнив второй спортивный разряд по городошному спорту.

Спортивная семья Ишуниных (папа Алексей, мама Кристина, сын Макар) в упорной борьбе завоевала первое место и выиграла Кубок Москвы!

Соревнования показали, что в Тульской области растет не только массовость занятиями городошным спортом, но и мастерство наших спортсменов.

Тульская делегация выражает благодарность областной организации «Динамо» в лице заместителя председателя Даньшина Олега Николаевича за предоставленную спортивную форму для участия наших спортсменов в турнире.