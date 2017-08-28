Тульская семья выиграла Кубок Москвы по городошному спорту
Спортивная семья Ишуниных обошла своих соперников.
С 13 по 26 августа в Москве прошел очередной Открытый международный Кубок Москвы по городошному спорту. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Германии, Финляндии, Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии, Молдавии, Армении, Казахстана, Азербайджана и др.
Кубок Москвы проходил по следующим видам:
- классические городки,
- еврогородки,
- финские городки.
Спортсмены соревновались как в личном, так и в командном зачете в категориях мужчины и женщины, юноши и девушки, семейные команды.
Команда Тульской области под руководством тренера
Самойлова А. Н. выступала в категориях юношей и спортивных семей.
Юноши — Ананьев Дмитрий (ТлСВУ), Белов Роман и Воловик Илья (МБОУ ЦО № 25) — показали хорошие результаты, выполнив второй спортивный разряд по городошному спорту.
Спортивная семья Ишуниных (папа Алексей, мама Кристина, сын Макар) в упорной борьбе завоевала первое место и выиграла Кубок Москвы!
Соревнования показали, что в Тульской области растет не только массовость занятиями городошным спортом, но и мастерство наших спортсменов.
Тульская делегация выражает благодарность областной организации «Динамо» в лице заместителя председателя Даньшина Олега Николаевича за предоставленную спортивную форму для участия наших спортсменов в турнире.
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