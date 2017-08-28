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В Тульской области в лобовом столкновении пострадали три человека

В Тульской области в лобовом столкновении пострадали три человека

ВАЗ-21130 врезался в «Киа Серато».

26 августа в 17.30 на 6-м километре автодороги «Крым-Ревякино» (Ясногорский р-н) 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21130, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Серато».

Водитель ВАЗа и две пассажирки «Киа» (60-летняя женщина и шестилетняя девочка) с различными травмами были доставлены в Тульскую областную больницу.

На момент ДТП ребенок находился в салоне автомобиля без использования специального детского удерживающего устройства и не был пристегнут.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:48 0
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