В Тульской области в лобовом столкновении пострадали три человека

26 августа в 17.30 на 6-м километре автодороги «Крым-Ревякино» (Ясногорский р-н) 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21130, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Серато».

Водитель ВАЗа и две пассажирки «Киа» (60-летняя женщина и шестилетняя девочка) с различными травмами были доставлены в Тульскую областную больницу.

На момент ДТП ребенок находился в салоне автомобиля без использования специального детского удерживающего устройства и не был пристегнут.