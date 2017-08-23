Арсеналец Максим Беляев приютил бездомную собаку в Туле

Фото из личного Instagram Максима Беляева.

Максим с супругой не смогли пройти мимо несчастного пса.

Игрок «Арсенала» Максим Беляев вместе со своей женой Кристиной приютили бездомную собаку в Туле. Об этом футболист написал в своем Instagram.

Кличку для собаки супруги Беляевы пока не придумали. А какие у вас есть варианты?