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Арсеналец Максим Беляев приютил бездомную собаку в Туле
Фото из личного Instagram Максима Беляева.

Арсеналец Максим Беляев приютил бездомную собаку в Туле

Максим с супругой не смогли пройти мимо несчастного пса.

Игрок «Арсенала» Максим Беляев вместе со своей женой Кристиной приютили бездомную собаку в Туле. Об этом футболист написал в своем Instagram.

 

Как это было… Провожали папу на вокзале в Москву после игры и встретили вот этого чудесного пса с ошейником. Сначала хотели погладить и стали искать глазами хозяина, чтобы удостовериться, что он не против. Сложно было поверить, что пёс бездомный. Но местные таксисты нас уверили, что он живёт здесь уже очень долго, несколько месяцев, и кого-то ждёт, кто уже никогда не придёт за ним… Когда мы стали уточнять, точно ли это, и вдруг они ошибаются, и хозяин есть, так как решили взять его с собой для пристройства, они махнули рукой и сказали: «Да кому он нужен!» Представляете, нужен! #6августа #бездомыш #тульскийпряник #помощьживотным #приютинепокупай #пёс #cane #спасинеразводи #собака #подобрыш #помогайтеживотным #творидобро #счастьевдом

Публикация от МаксимБеляев КрисБеляеваЛарина (@maximbelyaev6)

 

Кличку для собаки супруги Беляевы пока не придумали. А какие у вас есть варианты?

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 +12
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